Господарства збільшили поголів’я ВРХ: які регіони вийшли в лідери

В Україні господарства усіх категорій збільшили поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) відносно лютого 2025 року. Хоча, поголів’я корів несуттєво скоротилося. На зовнішніх ринках спостерігається активний попит на ВРХ та яловичину.

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Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Станом на 1 березня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 82,2 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 150,1 тис. корів. Порівняно до 1 лютого 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні збільшилося на 53 тис. голів (+3%), а чисельність корів зменшилася на 6 тис. голів (-1%). Порівняно до 1 березня 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 161 тис. голів (-7%), у тому числі корів – на 105 тис. голів (-8%). Близько 44% тварин утримується на промислових підприємствах, а 56% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 918 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів (+0,2%) більше відносно 1 лютого 2025 року. Поголів’я корів становить 376,7 тис. корів і скоротилося на 1 тис. голів (-0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах виросло на 4 тис. голів (+0,4%), а кількість корів скоротилася на 200 голів (-0,1%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 164,2 тис. голів ВРХ, що на 51 тис. голів (+5%) більше порівняно до 1 лютого 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 березня 2025 року становила 773,4 тис. голів, що на 5 тис. голів менше (-1%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 165 тис. голів (-12%), а кількість корів зменшилась на 105 тис. голів (-12%).

Скорочення поголів’я ВРХ відбувалося в Україні протягом останніх років через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. Скорочення поголів’я прискорилось після початку повномасштабного вторгнення росії. Типовою ситуацією для прифронтових регіонів є загибель певної кількості ВРХ. Крім того, Багато фермерів не інвестують в збільшення поголів’я корів під час війни і відчувають дефіцит обігових коштів.

Наразі існує стриманий оптимізм щодо збільшення кількості молочно-товарних ферм у відносно безпечних регіонах України, які, попри війну, модернізують діючі та будуть нові потужності і нарощують висопродуктивне поголів'я корів. Згідно підрахункам АВМ, станом на тепер не менше 40 господарств впроваджують зазначені заходи.

Які регіони в лідерах?

За даними асоціації, найбільше поголів’я ВРХ утримують молочно-товарні ферми у Полтавській, Черкаській, Київській та Чернігівський областях.

Крім того, збільшення чисельності поголів'я корів відбулося на сільгосппідприємствах Тернопільської області (+11%), Миколаївської області (+9%), Львівської області (+4%), Хмельницької області (+5%), Черкаської області (+3%), Вінницької області (+2%) та Київської області (+1%) порівняно до 1 березня минулого року.

В регіональному розрізі близько 54% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 194,9 тис. голів;

Полтавська область – 172 тис. голів;

Вінницька область – 161,5 тис. голів;

Тернопільська область – 129,3 тис. голів;

Одеська область – 124,4 тис. голів;

Чернігівська область – 122 тис. голів;

Черкаська область – 121,4 тис. голів;

Житомирська область – 109 тис. голів.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні стрімко подорожчала велика рогата худоба. Ціни на живець зросли майже на 20%. Бичків товарних кондицій вже бракує.