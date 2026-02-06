Запланована подія 2

Январь-2026 на рынке недвижимости: больше новостроек, меньше вариантов на вторичке и спрос на аренду

дом окна балконы
В то же время, за месяц в эксплуатацию ввели 37 домов на 76 секций. / Pexels

В январе 2026 года украинский рынок недвижимости показывал разноплановую динамику: на первичном рынке увеличилось количество сданных новостроек, на вторичном – сокращалось предложение при росте цен, а в сегменте аренды наблюдались колебания спроса и постепенное удорожание жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитическое исследование маркетплейса DIM.RIA.

Данные исследования сравнивали с показателями декабря 2025 и января прошлого года.

Первичный рынок: больше введенных новостроек и неравномерный спрос

В январе доля работающих отделов продаж новостроек осталась стабильной — 83%. В то же время, за месяц в эксплуатацию ввели 37 домов на 76 секций. Больше новых секций сдали в Киевской области — 27, из них две в столице. Активный ввод жилья также зафиксирован в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Цены на новостройки в большинстве регионов менялись умеренно - в пределах 1-3%. Наибольший рост стоимости квадратного метра зафиксирован в Ровенской области (+3,4%). Киев остается самым дорогим городом: средняя цена составила $1418 за кв. м, что на 1,9% меньше, чем в декабре 2025 года. Наиболее ощутимое падение цен было в Харьковской области — на 3%.

Спрос на первичном рынке оставался нестабильным. Наибольший рост зафиксирован в Тернопольской (+9%) и Черкасской (+7%) областях. В то же время интенсивное падение интереса покупателей наблюдалось в Волынской (-40%), Хмельницкой (-32%) и Ровенской (-30%) областях.

Вторичный рынок: предложение сокращается, цены растут

В сегменте вторичного жилья количество объявлений в январе и дальше уменьшалось. Больше всего предложение упало в Киеве (-20%), Кировоградской (-14%) и Черкасской (-10%) областях.

В то же время, цены на вторичное жилье росли почти по всей стране. Самые высокие темпы удорожания зафиксированы в Волынской и Днепропетровской областях - по +6%, а также в Ивано-Франковской и Львовской - по +5%.

Дешевые однокомнатные квартиры предлагали в Запорожской области — в среднем $16 тыс. Самое дорогое жилье традиционно оставалось в Киеве, где средняя цена однокомнатной квартиры составляла $87 тыс.

В столице самым дорогим районом Печерский — в среднем $180 тыс. за однокомнатную квартиру. Самые доступные цены зафиксированы в Деснянском районе – около $49 тыс.

Спрос на вторичном рынке рос в большинстве регионов. Больше всего в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (+26%), а также в Винницкой (+20%). В то же время, снижение интереса покупателей зафиксировано в Хмельницкой (-17%), Николаевской (-9%) областях и в Киеве (-8%).

Рынок аренды: предложение сокращается, цены в основном растут

В сегменте аренды жилья количество предложений в январе в основном уменьшалось. Наибольшее сокращение произошло в Сумской области – на 33%.

Киев традиционно остается самым дорогим городом для арендаторов. В январе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 22,5 тыс. грн. в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. Самые низкие цены зафиксированы в Харьковской области – в среднем 4,7 тыс. грн.

Если анализировать столицу подробнее, самая дорогая аренда однокомнатных квартир зафиксирована в Печерском районе – около 25 тыс. грн в месяц, тогда как самое дешевое жилье предлагают в Деснянском районе – примерно 9 тыс. грн.

Спрос на аренду в начале года рос неравномерно. Наибольшее увеличение интереса зафиксировано в Запорожской (+20%), Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях. Наибольшее падение спроса произошло в Черкасской области – на 15%.

Напомним, с конца 2021 года цены на вторичном рынке больше выросли в областных центрах западных и центральных регионов. В городах, расположенных ближе к линии боевых действий, динамика была более сдержанной: в гривнах цены преимущественно росли, но в долларовом эквиваленте в отдельных городах они снизились.

Автор:
Ярослава Тюпка