Січень-2026 на ринку нерухомості: більше новобудов, менше варіантів на “вторинці” та попит на оренду

У січні 2026 року український ринок нерухомості показував різнопланову динаміку: на первинному ринку збільшилась кількість зданих новобудов, на вторинному — скорочувалась пропозиція при зростанні цін, а в сегменті оренди спостерігались коливання попиту та поступове подорожчання житла.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичне дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Дані дослідження порівнювали із показниками грудня 2025 року та січня минулого року.

Первинний ринок: більше введених новобудов та нерівномірний попит

У січні частка працюючих відділів продажу новобудов залишилась стабільною — 83%. Водночас за місяць в експлуатацію ввели 37 будинків на 76 секцій. Найбільше нових секцій здали у Київській області — 27, з них дві у столиці. Активне введення житла також зафіксовано у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях.

Ціни на новобудови у більшості регіонів змінювались помірно — у межах 1–3%. Найбільше зростання вартості квадратного метра зафіксовано у Рівненській області (+3,4%). Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна становила $1 418 за кв. м, що на 1,9% менше порівняно з груднем 2025 року. Найбільш відчутне падіння цін було у Харківській області — на 3%.

Попит на первинному ринку залишався нестабільним. Найбільше зростання зафіксовано у Тернопільській (+9%) та Черкаській (+7%) областях. Водночас інтенсивне падіння інтересу покупців спостерігалось у Волинській (-40%), Хмельницькій (-32%) та Рівненській (-30%) областях.

Вторинний ринок: пропозиція скорочується, ціни зростають

У сегменті вторинного житла кількість оголошень у січні й надалі зменшувалась. Найбільше пропозиція впала у Києві (-20%), Кіровоградській (-14%) та Черкаській (-10%) областях.

Водночас ціни на вторинне житло зростали майже по всій країні. Найвищі темпи подорожчання зафіксовано у Волинській та Дніпропетровській областях — по +6%, а також в Івано-Франківській і Львівській — по +5%.

Найдешевші однокімнатні квартири пропонували у Запорізькій області — у середньому $16 тис. Найдорожче житло традиційно залишалося у Києві, де середня ціна однокімнатної квартири становила $87 тис.

У столиці найдорожчим районом є Печерський — у середньому $180 тис. за однокімнатну квартиру. Найдоступніші ціни зафіксовано у Деснянському районі — близько $49 тис.

Попит на вторинному ринку зростав у більшості регіонів. Найбільше — в Івано-Франківській та Тернопільській областях (+26%), а також у Вінницькій (+20%). Водночас зниження інтересу покупців зафіксовано у Хмельницькій (-17%), Миколаївській (-9%) областях та у Києві (-8%).

Ринок оренди: пропозиція скорочується, ціни переважно зростають

У сегменті оренди житла кількість пропозицій у січні здебільшого зменшувалась. Найбільше скорочення відбулося у Сумській області — на 33%.

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для орендарів. У січні середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 22,5 тис. грн на місяць, що на 2% більше порівняно з груднем 2025 року. Найнижчі ціни зафіксовано у Харківській області — у середньому 4,7 тис. грн.

Якщо аналізувати столицю детальніше, найдорожча оренда однокімнатних квартир зафіксована у Печерському районі — близько 25 тис. грн на місяць, тоді як найдешевше житло пропонують у Деснянському районі — приблизно 9 тис. грн.

Попит на оренду на початку року зростав нерівномірно. Найбільше збільшення інтересу зафіксовано у Запорізькій (+20%), Херсонській (+15%), Харківській (+14%) та Івано-Франківській (+14%) областях. Найбільше падіння попиту відбулося у Черкаській області — на 15%.

Нагадаємо, з кінця 2021 року ціни на вторинному ринку найбільше зросли в обласних центрах західних і центральних регіонів. Натомість у містах, розташованих ближче до лінії бойових дій, динаміка була більш стриманою: у гривнях ціни переважно зростали, але в доларовому еквіваленті в окремих містах вони знизилися.