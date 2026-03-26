Япония ослабляет ограничения для угольных ТЭС из-за кризиса в Ормузском проливе

Япония планирует временно снять ограничения на работу угольных электростанций во избежание дефицита электроэнергии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков поставки энергоносителей через Ормузский пролив.

По информации источников, правительство позволит более старым и менее эффективным угольным ТЭС работать на полную мощность в течение года — начиная с апреля. Ранее такие станции работали с ограничениями по сокращению выбросов CO₂.

Решение принимается на фоне растущих рисков для энергоснабжения, вызванных войной в регионе. Блокировка Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля создает угрозу поставок нефти и газа, от которых в значительной степени зависит японская энергосистема.

В настоящее время около 70% электроэнергии в стране обеспечивает тепловая генерация. При этом почти 30% производится из угля, еще около 30% из сжиженного природного газа, а доля нефти составляет менее 10%.

Япония существенно зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока: на этот регион приходится около 90% поставок сырой нефти и около 10% LNG. В то же время поставки угля более диверсифицированы — основными партнерами являются Австралия, Индонезия и Канада.

Правительство рассматривает увеличение части угля как способ снизить зависимость от нестабильных поставок нефти и газа и минимизировать влияние ценовых колебаний в условиях геополитической напряженности.

Напомним, основным фактором роста цен на нефть стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.