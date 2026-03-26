Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Япония ослабляет ограничения для угольных ТЭС из-за кризиса в Ормузском проливе

Япония планирует временно снять ограничения на работу угольных электростанций во избежание дефицита электроэнергии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков поставки энергоносителей через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Nikkei.

По информации источников, правительство позволит более старым и менее эффективным угольным ТЭС работать на полную мощность в течение года — начиная с апреля. Ранее такие станции работали с ограничениями по сокращению выбросов CO₂.

Решение принимается на фоне растущих рисков для энергоснабжения, вызванных войной в регионе. Блокировка Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля создает угрозу поставок нефти и газа, от которых в значительной степени зависит японская энергосистема.

В настоящее время около 70% электроэнергии в стране обеспечивает тепловая генерация. При этом почти 30% производится из угля, еще около 30% из сжиженного природного газа, а доля нефти составляет менее 10%.

Япония существенно зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока: на этот регион приходится около 90% поставок сырой нефти и около 10% LNG. В то же время поставки угля более диверсифицированы — основными партнерами являются Австралия, Индонезия и Канада.

Правительство рассматривает увеличение части угля как способ снизить зависимость от нестабильных поставок нефти и газа и минимизировать влияние ценовых колебаний в условиях геополитической напряженности.

Напомним, основным фактором роста цен на нефть стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.

Автор:
Татьяна Гойденко