Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Японія послаблює обмеження для вугільних ТЕС через кризу в Ормузькій протоці

Японія послаблює обмеження для вугільних ТЕС
Японія послаблює обмеження для вугільних ТЕС

Японія планує тимчасово зняти обмеження на роботу вугільних електростанцій, щоб уникнути дефіциту електроенергії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для постачання енергоносіїв через Ормузька протока.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Nikkei.

За інформацією джерел, уряд дозволить старішим і менш ефективним вугільним ТЕС працювати на повну потужність протягом року — починаючи з квітня. Раніше такі станції працювали з обмеженнями для скорочення викидів CO₂.

Рішення ухвалюється на тлі зростаючих ризиків для енергопостачання, спричинених війною в регіоні. Блокування Ормузької протоки після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого створює загрозу для постачання нафти та газу, від яких значною мірою залежить японська енергосистема.

Наразі близько 70% електроенергії в країні забезпечує теплова генерація. При цьому майже 30% виробляється з вугілля, ще близько 30% — із зрідженого природного газу, а частка нафти становить менше 10%.

Японія суттєво залежить від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу: на цей регіон припадає близько 90% поставок сирої нафти та близько 10% LNG. Водночас постачання вугілля є більш диверсифікованим — основними партнерами є Австралія, Індонезія та Канада.

Уряд розглядає збільшення частки вугілля як спосіб знизити залежність від нестабільних постачань нафти й газу та мінімізувати вплив цінових коливань в умовах геополітичної напруженості.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.

Автор:
Тетяна Гойденко