Японія послаблює обмеження для вугільних ТЕС через кризу в Ормузькій протоці

Японія планує тимчасово зняти обмеження на роботу вугільних електростанцій, щоб уникнути дефіциту електроенергії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для постачання енергоносіїв через Ормузька протока.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Nikkei.

За інформацією джерел, уряд дозволить старішим і менш ефективним вугільним ТЕС працювати на повну потужність протягом року — починаючи з квітня. Раніше такі станції працювали з обмеженнями для скорочення викидів CO₂.

Рішення ухвалюється на тлі зростаючих ризиків для енергопостачання, спричинених війною в регіоні. Блокування Ормузької протоки після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого створює загрозу для постачання нафти та газу, від яких значною мірою залежить японська енергосистема.

Наразі близько 70% електроенергії в країні забезпечує теплова генерація. При цьому майже 30% виробляється з вугілля, ще близько 30% — із зрідженого природного газу, а частка нафти становить менше 10%.

Японія суттєво залежить від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу: на цей регіон припадає близько 90% поставок сирої нафти та близько 10% LNG. Водночас постачання вугілля є більш диверсифікованим — основними партнерами є Австралія, Індонезія та Канада.

Уряд розглядає збільшення частки вугілля як спосіб знизити залежність від нестабільних постачань нафти й газу та мінімізувати вплив цінових коливань в умовах геополітичної напруженості.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.