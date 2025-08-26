Запланована подія 2

Японская Suzuki инвестирует 8 миллиардов долларов в Индию, где будет производить свои первые электровнедорожники

автомобиль Suzuki Vitara
Японский внедорожник Suzuki Vitara. / Википедия

Японский автопроизводитель Suzuki Motor планирует инвестировать более $8 миллиардов в Индию в ближайшие пять-шесть лет. Целью инвестиций является расширение производства электромобилей, в частности, своего первого электровнедорожника Vitara.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Индия становится ключевым рынком и экспортным центром компании. Генеральный директор Тосихиро Сузуки заявил, что на заводе в штате Гуджарат будет запущено производство электромобилей. Этот объект должен стать одним из самых крупных мировых центров автомобильного производства с мощностью до 1 миллиона единиц.

Производимые в Индии электрокары будут экспортироваться более чем в 100 стран, включая Японию и Европу. Эти инвестиции помогут местному подразделению Maruti Suzuki Индия удвоить производственные мощности до 4 миллионов единиц к концу десятилетия. Таким шагом, Suzuki стремится укрепить свои позиции на индийском рынке и компенсировать падение спроса в Европе и Японии.

Компания также будет производить литий-ионные аккумуляторы вместе с партнерами Toshiba и Denso для обеспечения цепей снабжения гибридных авто.

Однако есть и вызовы. Глава Maruti Suzuki Бхаргава отмечает, что массовое внедрение электромобилей в Индии будет медленнее из-за низкого уровня доходов населения. Широкое распространение электрокаров станет возможным, когда годовые доходы людей возрастут ближе к $5000. Сейчас состоятельные индейцы покупают более дорогие модели других производителей.

Ранее сообщалось, что компания Tesla миллиардера Илона Маска в конце апреля отправит специалистов в Индию для изучения участков по строительству завода электромобилей стоимостью от 2 до 3 миллиардов долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук