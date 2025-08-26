Японська Suzuki інвестує 8 мільярдів доларів в Індію, де вироблятиме свої перші електропозашляховики

Японський автовиробник Suzuki Motor планує інвестувати понад $8 мільярдів в Індію протягом найближчих п'яти-шести років. Метою інвестицій є розширення виробництва електромобілів, зокрема свого першого електропозашляховика Vitara.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Індія стає ключовим ринком та експортним центром для компанії. Генеральний директор Тосіхіро Сузукі заявив, що на заводі в штаті Гуджарат буде запущено виробництво електромобілів. Цей об'єкт має стати одним із найбільших світових центрів автомобільного виробництва з потужністю до 1 мільйона одиниць.

Вироблені в Індії електрокари експортуватимуться у понад 100 країн, включаючи Японію та Європу. Ці інвестиції допоможуть місцевому підрозділу Maruti Suzuki India подвоїти виробничі потужності до 4 мільйонів одиниць до кінця десятиліття. Таким кроком Suzuki прагне зміцнити свої позиції на індійському ринку та компенсувати падіння попиту в Європі та Японії.

Компанія також вироблятиме літій-іонні акумулятори разом із партнерами Toshiba та Denso для забезпечення ланцюгів постачання гібридних авто.

Однак, є й виклики. Голова Maruti Suzuki Бхаргава зазначає, що масове впровадження електромобілів в Індії буде повільнішим через низький рівень доходів населення. Широке поширення електрокарів стане можливим, коли річні доходи людей зростуть ближче до $5000. Наразі заможні індійці купують дорожчі моделі інших виробників.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla мільярдера Ілона Маска наприкінці квітня відправить фахівців до Індії для вивчення ділянок для будівництва заводу електромобілів вартістю від 2 до 3 мільярдів доларів.