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YouTube Premium подорожал в Украине почти вдвое: сколько стоит подписка

YouTube
YouTube Premium подорожал в Украине почти вдвое

Видеосервис YouTube резко повысил стоимость платной подписки в Украине. Новые тарифы для украинских пользователей выросли более чем на 80%, а больше всего подорожал семейный пакет

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте платформы.

YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы, загружать контент для просмотра офлайн, пользоваться фоновым воспроизведением, а также включает YouTube Music Premium.

Новые цены

Теперь стоимость подписок составляет:

  • индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 грн;
  • семейный – 299 грн вместо 149 грн;
  • студенческий – 109 грн. вместо 59 грн.

Таким образом, индивидуальная подписка подорожала примерно на 81%, студенческая – почти на 85%, а семейная – примерно на 101%.

Напомним, в 2025 году платформа YouTube получила потрясающие $40,4 млрд рекламных доходов, что превышает суммарные доходы Disney, NBC, Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD), общий объем которых составил $37,8 миллиарда.

Автор:
Светлана Манько

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