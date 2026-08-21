YouTube Premium подорожчав в Україні майже вдвічі: скільки коштує підписка

Відеосервіс YouTube різко підвищив вартість платної підписки Premium в Україні. Нові тарифи для українських користувачів зросли більш ніж на 80%, а найбільше подорожчав сімейний пакет

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті платформи.

YouTube Premium дає змогу дивитися відео без реклами, завантажувати контент для перегляду офлайн, користуватися фоновим відтворенням, а також включає YouTube Music Premium.

Нові ціни

Тепер вартість підписок становить:

індивідуальний тариф – 179 гривень на місяць замість 99 грн;

сімейний – 299 грн замість 149 грн;

студентський – 109 грн замість 59 грн.

Таким чином, індивідуальна підписка подорожчала приблизно на 81%, студентська - майже на 85%, а сімейна - приблизно на 101%.

Нагадаємо, у 2025 році платформа YouTube отримала приголомшливі $40,4 млрд рекламних доходів, що перевищує сумарні доходи Disney, NBC, Paramount і Warner Bros. Discovery (WBD), загальний обсяг яких склав $37,8 мільярда.