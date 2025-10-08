Юридический бизнес в Украине: за 9 месяцев 2025 года создано больше компаний, чем в прошлом году

По состоянию на 1 октября 2025 г. в Украине насчитывается 45 042 зарегистрированных юридических лиц и ФЛП. За первые девять месяцев года создано больше новых юридических компаний, чем за 2024 год. Наибольшая концентрация юрбизнеса наблюдается в Киеве и в шести крупнейших регионах страны, а доля женщин среди ФЛП и учредителей юридических фирм постепенно растет.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика Youcontrol.

О юридическом рынке и росте компаний

В течение 2021-2025 годов рынок юридических услуг в Украине пережил несколько резких колебаний. В 2021 году темпы регистрации были стабильными – зарегистрировано 617 юридических лиц и 2 688 ФЛП. В 2022 году полномасштабная война резко снизила активность предпринимателей: регистрация новых юридических компаний упала на 63%, а ФЛП – на 17%. При этом массового выхода из отрасли не произошло - прекращений было даже меньше, чем в 2021 году - 42 компании и 979 ФЛП, так что рынок все еще имел небольшой "плюс".

В 2023 году регистрации возобновились до почти довоенного уровня: 330 новых компаний (+44% к 2022) и 3026 ФЛП (+36%), тогда как прекращений оставалось немного — 45 компаний и 1235 ФЛП. В 2024 году темпы стабилизировались: 334 компании и 2 983 ФЛП, с небольшим увеличением прекращений среди ФЛП до 1 415, что несколько снизило чистый прирост бизнеса.

2025 демонстрирует рекордные показатели - за девять месяцев зарегистрировано 399 юридических лиц (+58% к аналогичному периоду 2024-го) и 2 617 ФЛП (+6%). Количество новых юридических компаний за неполные три квартала превысило весь 2024 год на 19%. Прекращения юридических лиц остаются незначительными — 43 случая, в то время как среди ФЛП в начале года произошла волна массовых прекращений. В целом чистый прирост ФЛП в сфере права в 2025 году пока самый низкий за последние пять лет.

Региональное распределение

География расположения компаний очень неравномерна.

Лидером является Киев — здесь работает 9801 юридическая компания, которая составляет почти половину (45%) всех юрфирм страны. Значительно меньше компаний в Днепропетровской (1352), Одесской (1328) и Харьковской (1307) областях — около 6% от общего количества в каждой.

Львовская область (1137) и Киевская область (999) также входят в шестерку регионов с наибольшей концентрацией юркомпаний. Итого эти шесть областей с Киевом сосредотачивают примерно 71% всех юридических лиц.

Юридические компании тяготеют к столице и крупным экономическим центрам. Военные события еще больше усилили дисбаланс — в прифронтовых регионах, таких как Херсонщина, осталось всего 308 компаний, а в центральных областях типа Полтавской насчитывается около 460. В преимущественно аграрных западных и северных областях (Тернопольская, Волынская) количество юрфирм меньше 200, говорится в сообщении.

ФЛП в области права также концентрируются в столице и крупных регионах, но распределение более равномерно, чем у юркомпаний. Киев насчитывает 6 253 ФЛП (28% всех), а Киевская область — 1 692 (7,6%). Харьковская (1522), Одесская (1492), Днепропетровская (1463) и Львовская (1433) области дополняют "большую шестерку", где сосредоточено почти две трети ФЛП.

В других регионах количество значительно меньше:

Винницкая - 744;

Полтавская - 556;

Запорожская - 531;

Черкасская - 515.

Гендерный баланс

По состоянию на 1 октября 2025 женщины составляют 37% всех работников в сфере права. Среди ФЛП их доля больше – 43%, а среди руководителей юридических компаний всего около 31%. То есть женщины чаще открывают собственную практику, в то время как в крупных компаниях руководящие должности в основном занимают мужчины.

Напомним, благодаря крупному бизнесу госбюджет в январе-сентябре 2026 получил более 358 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году прирост поступлений составляет 8,4%, или 27,8 млрд грн.