Юридичний бізнес в Україні: за дев'ять місяців 2025 року створено більше компаній, ніж торік

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується 45 042 зареєстрованих юридичних особи та ФОПи. За перші дев’ять місяців року створено більше нових юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік. Найбільша концентрація юрбізнесу спостерігається у Києві та шести найбільших регіонах країни, а частка жінок серед ФОПів та засновників юридичних фірм поступово зростає.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітика Youcontrol.

Про юридичний ринок та зростання компаній

Упродовж 2021–2025 років ринок юридичних послуг в Україні пережив кілька різких коливань. У 2021 році темпи реєстрації були стабільними — зареєстровано 617 юридичних осіб та 2688 ФОПів. У 2022 році повномасштабна війна різко знизила активність підприємців: реєстрація нових юридичних компаній впала на 63%, а ФОПів — на 17%. При цьому масового виходу з галузі не відбулося — припинень було навіть менше, ніж у 2021 році — 42 компанії та 979 ФОПів, тож ринок усе ще мав невеликий "плюс".

У 2023 році реєстрації відновилися до майже довоєнного рівня: 330 нових компаній (+44% до 2022) та 3026 ФОПів (+36%), тоді як припинень залишалося небагато — 45 компаній і 1235 ФОПів. У 2024 році темпи стабілізувалися: 334 компанії та 2983 ФОПи, з невеликим збільшенням припинень серед ФОПів до 1415, що трохи знизило чистий приріст бізнесу.

2025 рік демонструє рекордні показники - за дев’ять місяців зареєстровано 399 юридичних осіб (+58% до аналогічного періоду 2024-го) та 2617 ФОПів (+6%). Кількість нових юридичних компаній за неповні три квартали перевищила весь 2024 рік на 19%. Припинення юридичних осіб залишаються незначними — 43 випадки, тоді як серед ФОПів на початку року відбулася хвиля масових припинень. Загалом чистий приріст ФОПів у сфері права у 2025 році поки що є найнижчим за останні п’ять років.

Регіональний розподіл

Географія розташування компаній дуже нерівномірна.

Лідером є Київ — тут працює 9801 юридична компанія, що становить майже половину (45%) усіх юрфірм країни. Значно менше компаній у Дніпропетровській (1352), Одеській (1328) та Харківській (1307) областях — близько 6% від загальної кількості в кожній.

Львівська область (1137) та Київська область (999) також входять до шістки регіонів з найбільшою концентрацією юркомпаній. Разом ці шість областей з Києвом зосереджують приблизно 71% усіх юридичних осіб.

Юридичні компанії тяжіють до столиці та великих економічних центрів. Воєнні події ще більше посилили дисбаланс — у прифронтових регіонах, таких як Херсонщина, залишилося лише 308 компаній, а в центральних областях на кшталт Полтавської налічується близько 460. У переважно аграрних західних та північних областях (Тернопільська, Волинська) кількість юрфірм менше 200, йдеться в повідомленні.

ФОПи у сфері права також концентруються в столиці та великих регіонах, але розподіл більш рівномірний, ніж у юркомпаній. Київ налічує 6253и ФОП (28% від усіх), а Київська область — 1692 (7,6%). Харківська (1522), Одеська (1492), Дніпропетровська (1463) та Львівська (1433) області доповнюють "велику шістку", де зосереджено майже дві третини ФОПів.

В інших регіонах кількість значно менша:

Вінницька — 744;

Полтавська — 556;

Запорізька — 531;

Черкаська — 515.

Гендерний баланс

Станом на 1 жовтня 2025 року жінки складають 37% усіх працівників у сфері права. Серед ФОПів їхня частка більша – 43%, а серед керівників юридичних компаній лише близько 31%. Тобто жінки частіше відкривають власну практику, тоді як у великих компаніях керівні посади переважно займають чоловіки.

Нагадаємо, завдяки великому бізнесу держбюджет у січні-вересні 2026 року отримав понад 358 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 8,4%, або 27,8 млрд грн.