Юрий Ткачук стал генеральным директором "Укргаздобычи": что о нем известно

Новым генеральным директором АО "Укргаздобыча", которое входит в НАК "Нафтогаз Украины", стал Юрий Ткачук, до назначения являвшийся временным руководителем АО "Укрнафта".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отметятся, что 26 декабря нового руководителя коллектива компании представил глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Это одна из самых ответственных управленческих позиций в отрасли. Поэтому сейчас перед новым генеральным директором стоит ряд критически важных задач", - подчеркнул Корецкий.

Он уточнил, что речь идет о восстановлении объектов после российских атак, а также увеличении объемов добычи газа — из-за бурения новых скважин, проведения капитальных ремонтов, внедрения новых технологий, интенсификации добычи на истощенных месторождениях и исследования новых перспективных участков.

До Ткачука временно исполняющим обязанности генерального директора "Укргаздобычи" с июня 2024 был Сергей Лагно, который до назначения был главным инженером предприятия.

Кто такой Юрий Ткачук?

Юрий Ткачук имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 г. он работал финансовым директором АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

14 мая 2025 года наблюдательный совет "Укрнафты" назначил финансового директора компании Юрия Ткачука временным исполняющим обязанности руководителя.

А уже 17 декабря "Укрнафта", являющаяся частью группы "Нафтогаз", получила нового руководителя. Им сталБогдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.