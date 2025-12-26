Юрій Ткачук став генеральним директором "Укргазвидобування": що про нього відомо

Новим генеральним директором АТ "Укргазвидобування", яке входить до НАК "Нафтогаз України", став Юрій Ткачук, який до призначення був тимчасовим очільником АТ "Укрнафта".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначаться, що 26 грудня нового керівника колективу компанії представив очільник групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань", - наголосив Корецький.

Він уточнив, що йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу — через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок.

До Ткачука тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора "Укргазвидобування" з червня 2024 року був Сергій Лагно, який до призначення був головним інженером підприємства.

Хто такий Юрій Ткачук?

Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

14 травня 2025 року наглядова рада "Укрнафти" призначила фінансового директора компанії Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов’язків керівника.

А вже 17 грудня "Укрнафта", що є частиною групи "Нафтогаз", отримала нового керівника. Ним став Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.