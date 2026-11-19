Южная Корея стала четвертой страной в мире после Германии, США и Китая, объем экспорта которой превысил 1 триллион долларов с начала года. По данным Министерства торговли страны, историческую отметку преодолели в четверг, 19 ноября, что значительно превышает прошлогодний рекорд на уровне 709 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Главным двигателем экспортного скачка стал полупроводниковый сектор, где выступают ведущие мировые производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix.

За первые три квартала 2026 года экспорт микросхем вырос на 184% в годовом измерении и обеспечил 42% всего экспорта Южной Кореи, что более чем вдвое превышает средний показатель в 20% за предыдущие пять лет, тогда как традиционные отрасли — автомобилестроение, металлургия и судостроение. конфликты, в том числе войну в Иране.

Экономические прогнозы и распределение сверхприбылей

Несмотря на рекордные внешнеторговые показатели, внутренний спрос в четвертой по величине экономике Азии остается слабым из-за высоких процентных ставок, инфляции и значительной волатильности на фондовом рынке.

Президент страны Ли Чже Мьон подчеркнул необходимость превратить экспортный успех в устойчивый рост для всех граждан и регионов, а для преодоления экономического неравенства его администрация планирует создать Фонд реагирования на будущее объемом 162,3 триллиона вон (121,94 миллиарда долларов), куда направят избыточные налоговые поступления. регионов.

Своим общим обращением достижения поддержали и шесть крупнейших бизнес-ассоциаций страны, заявив о готовности вместе с правительством стимулировать внутренние инвестиции и создание рабочих мест.

По оценке министра финансов Южной Кореи, в этом году экономический рост государства ускорится примерно до 3,5% после 1% в прошлом году благодаря высокому экспорту и инвестициям в сектор искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что профицит торговли Китая взлетел благодаря экспорту до рекордных $134 млрд в месяц. Темпы роста китайского экспорта в сентябре продемонстрировали стремительный подъем с февраля, усилив мировые торговые дисбалансы и приблизив профицит за первые девять месяцев года к превышению прошлогоднего рекорда в 1,2 триллиона долларов.