Южная Корея подтвердила предоставление Украине пакета помощи на $100 млн

Президент Республики Корея подтвердил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 100 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам встречи на полях саммита НАТО.

Южная Корея подтвердила помощь Украине

По словам главы МИД, соответствующая договоренность была подтверждена в ходе встречи с президентом Южной Кореи.

"Отдельно хочу выделить встречу с президентом Южной Кореи. Президент Кореи подтвердил предоставление Украине пакета помощи в размере 100 млн долларов", - отметил Сибига.

Министр также сообщил, что стороны обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. В частности, речь шла о взаимосвязи интересов безопасности Украины и Республики Корея на фоне участия военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.

По словам Сибиги, привлечение военных КНДР к российской агрессии является одним из факторов, непосредственно связывающих ситуацию с безопасностью в Европе и на Корейском полуострове.

Напомним, с 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на сумму более 16 миллиардов злотых (3,7 млрд. евро). При этом оружие на большую часть этих средств было передано при предыдущем правительстве.