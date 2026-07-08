Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,55

44,40

EUR

51,20

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Южная Корея подтвердила предоставление Украине пакета помощи на $100 млн

доллары
Украина получит еще $100 млн: что пообещала Южная Корея / Depositphotos

Президент Республики Корея подтвердил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 100 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам встречи на полях саммита НАТО.

Южная Корея подтвердила помощь Украине

По словам главы МИД, соответствующая договоренность была подтверждена в ходе встречи с президентом Южной Кореи.

"Отдельно хочу выделить встречу с президентом Южной Кореи. Президент Кореи подтвердил предоставление Украине пакета помощи в размере 100 млн долларов", - отметил Сибига.

Министр также сообщил, что стороны обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. В частности, речь шла о взаимосвязи интересов безопасности Украины и Республики Корея на фоне участия военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.

По словам Сибиги, привлечение военных КНДР к российской агрессии является одним из факторов, непосредственно связывающих ситуацию с безопасностью в Европе и на Корейском полуострове.

Напомним, с 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на сумму более 16 миллиардов злотых (3,7 млрд. евро). При этом оружие на большую часть этих средств было передано при предыдущем правительстве.

Автор:
Ольга Опенько
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Ивент