Південна Корея підтвердила надання Україні пакета допомоги на $100 млн

Президент Республіки Корея підтвердив надання Україні пакета фінансової допомоги у розмірі 100 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками зустрічі на полях саміту НАТО.

Південна Корея підтвердила допомогу Україні

За словами очільника МЗС, відповідна домовленість була підтверджена під час зустрічі з президентом Південної Кореї.

"Окремо хочу виділити зустріч із президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив надання Україні пакета допомоги у розмірі 100 млн доларів", - зазначив Сибіга.

Міністр також повідомив, що сторони обговорили питання регіональної та глобальної безпеки. Зокрема, йшлося про взаємозв'язок безпекових інтересів України та Республіки Корея на тлі участі військовослужбовців Північної Кореї у війні Росії проти України.

За словами Сибіги, залучення військових КНДР до російської агресії є одним із факторів, що безпосередньо пов'язує безпекову ситуацію в Європі та на Корейському півострові.

Нагадаємо, з 2022 року Польща надала Україні військову допомогу на суму понад 16 мільярдів злотих (3,7 млрд євро). При цьому зброю на більшу частину цих коштів було передано за часів попереднього уряду.