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Южнокорейская Hyundai намерена инвестировать $20 млрд в США – CNBC
Южнокорейская компания Hyundai готовится объявить об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в США, включая строительство сталелитейного завода стоимостью 5 миллиардов долларов в Луизиане.
Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Завод создаст 1500 рабочих мест и производит сталь следующего поколения, которая будет использоваться двумя американскими автозаводами Hyundai для производства электромобилей. Ожидается, что об инвестициях объявят сегодня президент Дональд Трамп, глава Hyundai Ийсун Чунг и губернатор Луизианы Джефф Лэндри.
Как отмечают журналисты телеканала, крупные международные конгломераты спешат уклониться от пошлин и избежать торговой войны перед крайним сроком введения пошлин по Трампу 2 апреля. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и японский SoftBank входят в крупных иностранных игроков, посетивших Белый дом за последние два месяца, чтобы объявить о больших планах открытия производств в США.
Генеральный директор Hyundai Motor Хосе Муньос недавно заявил, что "лучший способ для Hyundai справиться с тарифами – это повысить локализацию".
Южнокорейская компания является лидером продаж электромобилей в США, непосредственно конкурируя с Tesla. Она уже имеет два крупных автомобильных завода в Соединенных Штатах — один в Алабаме, а другой в Джорджии. Теперь автопроизводитель планирует открытие третьего автомобильного завода в штате Джорджия.
Южная Корея входит в страны, с которыми в США дефицит в торговле. В начале марта Трамп выделил Южную Корею, как страну, применяющую высокие пошлины на американский экспорт, заявив, что тарифы азиатского союзника в четыре раза выше Соединенных Штатов. Сеул отрицает этот дисбаланс. По данным южнокорейского правительства, на 2024 год эффективная ставка тарифа Южной Кореи на импорт из США составила 0,79%, поскольку между двумя странами действует пакт о свободной торговле.
Напомним, компания Johnson & Johnson планирует увеличить инвестиции в США на 25% до более чем 55 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, поскольку угроза введения пошлин на импорт лекарств со стороны администрации Трампа заставляет компании расширять свои производственные операции внутри страны.