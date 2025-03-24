Південнокорейська Hyundai має намір інвестувати $20 млрд в США — CNBC

Південнокорейська компанія Hyundai готується оголосити про інвестиції у розмірі 20 мільярдів доларів у США, включаючи побудову сталеливарного заводу вартістю 5 мільярдів доларів у Луїзіані.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це у понеділок, 24 березня, повідомив телеканал CNBC з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Завод створить 1500 робочих місць і вироблятиме сталь наступного покоління, яка використовуватиметься двома американськими автозаводами Hyundai для виробництва електромобілів. Очікується, що про інвестиції оголосять сьогодні президент Дональд Трамп, голова Hyundai Ійсун Чунг та губернатор Луїзіани Джефф Лендрі.

Як зазначають журналісти телеканалу, великі міжнародні конгломерати поспішають ухилитися від мит ​​та уникнути торгової війни перед крайнім терміном введення мит Трампом 2 квітня. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co і японський SoftBank входять до великих іноземних гравців, які відвідали Білий дім за останні два місяці, щоб оголосити про великі плани відкриття виробництв в США.

Генеральний директор Hyundai Motor Хосе Муньос нещодавно заявив, що "найкращий спосіб для Hyundai впоратися з тарифами – це підвищити локалізацію".

Південнокорейська компанія є лідером продажу електромобілів у США, безпосередньо конкуруючи з Tesla.. Вона вже має два великі автомобільні заводи у Сполучених Штатах — один в Алабамі, а інший у Джорджії. Тепер автовиробник планує відкриття третього автомобільного заводу також у штаті Джорджія.

Південна Корея входить до країн, із якими США дефіцит у торгівлі. На початку березня Трамп виділив Південну Корею, як країну, яка застосовує високі мита на американський експорт, заявивши, що тарифи азіатського союзника вчетверо вищі, ніж Сполучених Штатів. Сеул заперечує цей дисбаланс. За даними південнокорейського уряду, станом на 2024 рік ефективна ставка тарифу Південної Кореї на імпорт із США становила 0,79%, оскільки між двома країнами діє пакт про вільну торгівлю.

Нагадаємо, компанія Johnson & Johnson планує збільшити інвестиції у США на 25% до більш ніж 55 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років, оскільки загроза введення мит на імпорт ліків з боку адміністрації Трампа змушує компанії розширювати свої виробничі операції всередині країни.