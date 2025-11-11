Запланована подія 2

За 10 месяцев туристический сбор Прикарпатья вырос более чем наполовину и достиг рекордного уровня

Туристический сбор Прикарпатья вырос на 54%. / Википедия

С января по октябрь 2025 поступления туристического сбора в местные бюджеты Ивано-Франковской области составили 40,70 млн грн. Это на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста стала Поляницкая община.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник управления туризма департамента международного сотрудничества и евроинтеграции общин Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко.

"Имеем исторический рекорд для нашей области, ведь впервые поступления составляют гораздо больше 33 млн грн (напомню за 2024 год было 33,1 млн грн)", - отметил чиновник.

Лидеры поступлений

Наибольшие суммы туристического сбора зафиксированы в пяти общинах:

  • Поляницкая – 29 млн;
  • Яремчанская - 5,23 млн;
  • Ивано-Франковская - 2,64 млн;
  • Ворохтянская - 1,5 млн;
  • Верховинская - 0,54 млн.

Причины роста

Передерко отмечает, что рост обусловлен объективными, но временными факторами:

  • военное положение вызвало очевидное смещение туристических потоков в Карпаты. Туристы, ранее отдыхавшие на юге Украины, теперь выбирают западные регионы;
  • запрет на выезд и соответствующая переориентация потребителей премиум-класса и среднего класса на внутренний туризм, в частности, на курорт Буковель;
  • 71% всех поступлений туристического сбора области обеспечивает только одна община – Поляницкая. Это очевидная экономическая выгода для курорта, но в то же время создает серьезную "зависимость" и экономический дисбаланс для области в целом.
  • дополнительными факторами являются инфляционная составляющая в цене отдыха, а также повышение ставок сбора в Поляницкой и Яремчанской общинах.

Напомним, в январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн. грн., тогда как в прошлом году поступило 172,8 млн. гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук