За 10 місяців туристичний збір Прикарпаття зріс більш ніж наполовину і сягнув рекордного рівня
З січня по жовтень 2025 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Івано-Франківської області склали 40,70 млн грн. Це на 54% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Драйвером зростання стала Поляницька громада.
Як пише Delo.ua про це повідомив начальник управління туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.
"Маємо історичний рекорд для нашої області, адже вперше надходження становлять значно більше 33 млн грн (нагадаю за 2024 рік було 33,1 млн грн)", — зазначив чиновник.
Лідери надходжень
Найбільші суми туристичного збору зафіксовані у п'яти громадах:
- Поляницька — 29 млн;
- Яремчанська — 5,23 млн;
- Івано-Франківська — 2,64 млн;
- Ворохтянська — 1,5 млн;
- Верховинська — 0,54 млн.
Причини зростання
Передерко зазначає, що зростання зумовлене об'єктивними, але тимчасовими чинниками:
- воєнний стан спричинив очевидний зсув туристичних потоків у Карпати. Туристи, які раніше відпочивали на півдні України, тепер обирають західні регіони;
- заборона на виїзд та відповідна переорієнтація споживачів преміум-класу і середнього класу на внутрішній туризм, зокрема на курорт Буковель;
- наразі 71% усіх надходжень туристичного збору області забезпечує лише одна громада – Поляницька. Це є очевидною економічною вигодою для курорту, але водночас створює серйозну "залежність" та економічний дисбаланс для області в цілому.
- додатковими факторами є інфляційна складова у ціні відпочинку, а також підвищення ставок збору у Поляницькій та Яремчанській громадах.
Нагадаємо, у січні–вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн, тоді як минулого року надійшло 172,8 млн гривень.