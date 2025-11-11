За 10 місяців туристичний збір Прикарпаття зріс більш ніж наполовину і сягнув рекордного рівня

З січня по жовтень 2025 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Івано-Франківської області склали 40,70 млн грн. Це на 54% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Драйвером зростання стала Поляницька громада.

Як пише Delo.ua про це повідомив начальник управління туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

"Маємо історичний рекорд для нашої області, адже вперше надходження становлять значно більше 33 млн грн (нагадаю за 2024 рік було 33,1 млн грн)", — зазначив чиновник.

Лідери надходжень

Найбільші суми туристичного збору зафіксовані у п'яти громадах:

Поляницька — 29 млн;

Яремчанська — 5,23 млн;

Івано-Франківська — 2,64 млн;

Ворохтянська — 1,5 млн;

Верховинська — 0,54 млн.

Причини зростання

Передерко зазначає, що зростання зумовлене об'єктивними, але тимчасовими чинниками:

воєнний стан спричинив очевидний зсув туристичних потоків у Карпати. Туристи, які раніше відпочивали на півдні України, тепер обирають західні регіони;

заборона на виїзд та відповідна переорієнтація споживачів преміум-класу і середнього класу на внутрішній туризм, зокрема на курорт Буковель;

наразі 71% усіх надходжень туристичного збору області забезпечує лише одна громада – Поляницька. Це є очевидною економічною вигодою для курорту, але водночас створює серйозну "залежність" та економічний дисбаланс для області в цілому.

додатковими факторами є інфляційна складова у ціні відпочинку, а також підвищення ставок збору у Поляницькій та Яремчанській громадах.

Нагадаємо, у січні–вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн, тоді як минулого року надійшло 172,8 млн гривень.