Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За 10 місяців туристичний збір Прикарпаття зріс більш ніж наполовину і сягнув рекордного рівня

Ворохта
Туристичний збір Прикарпаття зріс на 54%. / Вікіпедія

З січня по жовтень 2025 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Івано-Франківської області склали 40,70 млн грн. Це на 54% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Драйвером зростання стала Поляницька громада.

Як пише Delo.ua про це повідомив начальник управління туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

"Маємо історичний рекорд для нашої області, адже вперше надходження становлять значно більше 33 млн грн (нагадаю за 2024 рік було 33,1 млн грн)", — зазначив чиновник.

Лідери надходжень

Найбільші суми туристичного збору зафіксовані у п'яти громадах:

  • Поляницька — 29 млн; 
  • Яремчанська — 5,23 млн;
  • Івано-Франківська — 2,64 млн; 
  • Ворохтянська — 1,5 млн; 
  • Верховинська — 0,54 млн.

Причини зростання

Передерко зазначає, що зростання зумовлене об'єктивними, але тимчасовими чинниками:

  • воєнний стан спричинив очевидний зсув туристичних потоків у Карпати. Туристи, які раніше відпочивали на півдні України, тепер обирають західні регіони;
  • заборона на виїзд та відповідна переорієнтація споживачів преміум-класу і середнього класу на внутрішній туризм, зокрема на курорт Буковель;
  • наразі 71% усіх надходжень туристичного збору області забезпечує лише одна громада – Поляницька. Це є очевидною економічною вигодою для курорту, але водночас створює серйозну "залежність" та економічний дисбаланс для області в цілому. 
  • додатковими факторами є інфляційна складова у ціні відпочинку, а також підвищення ставок збору у Поляницькій та Яремчанській громадах.

Нагадаємо, у січні–вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн, тоді як минулого року надійшло 172,8 млн гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук