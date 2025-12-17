За 11 месяцев бизнес уплатил почти 5,6 млрд грн экологического налога

В январе-ноябре 2025 года украинские предприятия направили в сводный бюджет почти 5,6 млрд грн экологического налога.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда уплачено 5,2 млрд грн.

Лидерами по вкладам в бюджет стали:

Днепропетровская область – 1,1 млрд грн;

Киев – 1,0 млрд грн;

Ивано-Франковская область – 639,5 млн грн;

Запорожская область – 373 млн. грн.

Отмечается, что экологический налог платят предприятия и компании, которые:

осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

сбрасывают стоки в водоемы;

утилизируют или размещают отходы;

работают с радиоактивными материалами.

Средства от налога направляются на меры по очистке воздуха и воды, утилизации отходов и сохранению природной среды. Рост поступлений свидетельствует о том, что бизнес все более ответственно относится к экологическим вопросам.

В ходе военного положения предприятия, чьи объекты расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных, временно освобождаются от уплаты эконалога. Список таких территорий определяет Минразвития Украины. Увольнение действует с начала боевых действий на соответствующей территории и продолжается до первого числа месяца, следующего после завершения боевых действий или оккупации.

Добавим, российская агрессия против Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, массовое уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, грунтов и вод. С начала полномасштабного вторжения сумма нанесенного окружающей среде убытков достигла 6,01 трлн грн – это самые большие экологические потери, зафиксированные в Европе в современной истории.