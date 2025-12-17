За 11 місяців бізнес сплатив майже 5,6 млрд грн екологічного податку

Протягом січня – листопада 2025 року українські підприємства спрямували до зведеного бюджету майже 5,6 млрд грн екологічного податку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Це на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сплачено 5,2 млрд грн.

Лідерами за внесками до бюджету стали:

Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн;

Київ – 1,0 млрд грн;

Івано-Франківська область – 639,5 млн грн;

Запорізька область – 373 млн грн.

Зазначається, що екологічний податок сплачують підприємства та компанії, які:

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

скидають стоки у водойми;

утилізують або розміщують відходи;

працюють із радіоактивними матеріалами.

Кошти від податку спрямовуються на заходи з очищення повітря та води, утилізації відходів і збереження природного середовища. Зростання надходжень свідчить про те, що бізнес дедалі відповідальніше ставиться до екологічних питань.

Під час воєнного стану підприємства, чиї об’єкти розташовані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих, тимчасово звільняються від сплати екоподатку. Перелік таких територій визначає Мінрозвитку України. Звільнення діє з початку бойових дій на відповідній території і триває до першого числа місяця, що настає після завершення бойових дій або окупації.

Додамо, російська агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, масове знищення екосистем та масштабне забруднення повітря, ґрунтів і вод. З початку повномасштабного вторгнення сума завданих довкіллю збитків сягнула 6,01 трлн грн – це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі у сучасній історії.