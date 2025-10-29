За восемь месяцев импорт автобусов и микроавтобусов в Украину вырос на 30%

С января по август 2025 года в Украину было импортировано 907 автобусов (включая микроавтобусы), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость импорта составила $46,4 млн, что на 33% больше, чем в прошлом.

Из общего количества ввозимых транспортных средств:

263 единицы были новыми,

644 единицы - подержанными.

Импорт новых автобусов обошелся Украине в $16,1 млн, тогда как подержанных — в $30,3 млн.

Среди поставщиков новых автобусов лидером стала Турция, отправившая в Украину 218 машин на общую сумму $12,9 млн.

Больше всего подержанных автобусов прибыло из Германии — 198 единиц общей таможенной стоимостью $8,3 млн.

Добавим, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.