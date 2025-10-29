Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За восемь месяцев импорт автобусов и микроавтобусов в Украину вырос на 30%

автобусы
За восемь месяцев 2025 года в Украину ввезли более 900 автобусов / Depositphotos

С января по август 2025 года в Украину было импортировано 907 автобусов (включая микроавтобусы), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость импорта составила $46,4 млн, что на 33% больше, чем в прошлом.

Из общего количества ввозимых транспортных средств:

  • 263 единицы были новыми,
  • 644 единицы - подержанными.

Импорт новых автобусов обошелся Украине в $16,1 млн, тогда как подержанных — в $30,3 млн.

Среди поставщиков новых автобусов лидером стала Турция, отправившая в Украину 218 машин на общую сумму $12,9 млн.

Больше всего подержанных автобусов прибыло из Германии — 198 единиц общей таможенной стоимостью $8,3 млн.

Добавим, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко