За вісім місяців імпорт автобусів та мікроавтобусів в Україну зріс на 30%

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 907 автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загальна митна вартість імпорту становила $46,4 млн, що на 33% більше, ніж торік.

Із загальної кількості ввезених транспортних засобів:

263 одиниці були новими,

644 одиниці — вживаними.

Імпорт нових автобусів обійшовся Україні у $16,1 млн, тоді як вживаних — у $30,3 млн.

Серед постачальників нових автобусів лідером стала Туреччина, яка відправила в Україну 218 машин на загальну суму $12,9 млн.

Натомість найбільше вживаних автобусів прибуло з Німеччини — 198 одиниць загальною митною вартістю $8,3 млн.

Додамо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.