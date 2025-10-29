Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За вісім місяців імпорт автобусів та мікроавтобусів в Україну зріс на 30%

автобуси
За вісім місяців 2025 року в Україну ввезли понад 900 автобусів / Depositphotos

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 907 автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загальна митна вартість імпорту становила $46,4 млн, що на 33% більше, ніж торік.

Із загальної кількості ввезених транспортних засобів:

  • 263 одиниці були новими,
  • 644 одиниці — вживаними.

Імпорт нових автобусів обійшовся Україні у $16,1 млн, тоді як вживаних — у $30,3 млн.

Серед постачальників нових автобусів лідером стала Туреччина, яка відправила в Україну 218 машин на загальну суму $12,9 млн.

Натомість найбільше вживаних автобусів прибуло з Німеччини — 198 одиниць загальною митною вартістю $8,3 млн.

Додамо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко