За четыре года войны доходы России от экспорта энергоресурсов упали на 27%, но экспорт нефти растет

В год совокупный доход России от экспорта нефти, газа и угля составил 193 миллиарда евро. Этот показатель на 27% ниже объемов выручки, зафиксированных в аналогичный период до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но, несмотря на всеобщее снижение доходов, физические объемы поставок сырой нефти выросли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Объемы экспорта

Согласно данным некоммерческой организации "Центр исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA), в настоящее время экспорт российской нефти составляет 215 миллионов тонн, что на 6% превышает показатели февраля 2022 года. Однако из-за необходимости реализации сырья по более низким ценам доходы от продажи нефти сократились на 18% в годовом исчислении.

Сектор природного газа демонстрирует другую тенденцию: с 2022 года произошло сокращение объемов снабжения, что также отразилось на общей статистике поступлений в бюджет.

Логистика и "теневой флот"

В ответ на санкционные ограничения Россия перенаправила морские перевозки нефти в Китай, Индию и Турцию. Для обхода западных санкций используется "теневой флот", состоящий из старых судов без международного страхования.

В настоящее время более трети российской нефти все еще транспортируют западные танкеры при поддержке европейских судоходных служб. Эта инфраструктура обеспечивает подавляющую часть поставок в Индию и Китай.

Перспективы новых ограничений

Как считают аналитики, более жесткие ограничения могут сильнее ударить по экспорту российского топлива в этом году. Так, президент США Дональд Трамп произвел диверсификацию поставок от российской сырой нефти условием торгового соглашения с Индией.

Европейский Союз в свою очередь обсуждает полноценный запрет на любой бизнес, поддерживающий экспорт сырой нефти из РФ. Это может остановить использование западных судов для транспортировки российского сырья по морю. Также введение полноценного запрета со стороны ЕС на судоходные услуги может сделать недейственным механизм ограничения цен ( Price Cap ), установленный странами G 7, поскольку западные компании полностью выйдут из цепи снабжения.

Напомним, в начале февраля российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.