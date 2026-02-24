За чотири роки війни доходи Росії від експорту енергоресурсів впали на 27%, але експорт нафти зростає

За рік сукупний дохід Росії від експорту нафти, газу та вугілля склав 193 мільярди євро. Цей показник на 27% нижчий за обсяги виручки, зафіксовані в аналогічний період до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але, попри загальне зниження доходів, фізичні обсяги постачання сирої нафти зросли.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Обсяги експорту

Згідно з даними некомерційної організації "Центр досліджень енергетики та чистого повітря" (CREA), наразі експорт російської нафти складає 215 мільйонів тонн, що на 6% перевищує показники лютого 2022 року. Проте через необхідність реалізації сировини за нижчими цінами, доходи від продажу нафти скоротилися на 18% у річному обчисленні.

Сектор природного газу демонструє іншу тенденцію: з 2022 року відбулося скорочення обсягів постачання, що також відобразилося на загальній статистиці надходжень до бюджету.

Логістика та "тіньовий флот"

У відповідь на санкційні обмеження Росія переспрямувала морські перевезення нафти до Китаю, Індії та Туреччини. Для обходу західних санкцій використовується "тіньовий флот", що складається зі старих суден без міжнародного страхування.

На цей час понад третину російської нафти все ще транспортують західні танкери за підтримки європейських судноплавних служб. Ця інфраструктура забезпечує переважну частину поставок до Індії та Китаю.

Перспективи нових обмежень

Як вважають аналітики, жорсткіші обмеження можуть сильніше вдарити по експорту російського палива цього року. Так, президент США Дональд Трамп зробив диверсифікацію поставок від російської сирої нафти умовою торговельної угоди з Індією.

Європейський Союз у свою чергу обговорює повноцінну заборону на будь-який бізнес, що підтримує експорт сирої нафти з РФ. Це може зупинити використання західних суден для транспортування російської сировини морем. Також запровадження повноцінної заборони з боку ЄС на судноплавні послуги може зробити недієвим механізм обмеження цін (Price Cap), встановлений країнами G7, оскільки західні компанії повністю вийдуть із ланцюга постачання.

Нагадаємо,на початку лютого російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.