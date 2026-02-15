Британія та союзники розглядають можливість захоплення російського тіньового флоту

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі провів зустріч зі своїми колегами з країн Балтії та Північної Європи щодо конфіскації нафтових танкерів, пов’язаних з тіньовим флотом Росії. Захід відбувся на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Зустріч Об’єднаних експедиційних сил, групи з 10 країн, що мають спільні зобов’язання у Північній Атлантиці та Балтійському морі, продемонструвала готовність союзників посилити обмеження воєнної економіки Москви.

Як зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, країни, що надають прапори танкерам тіньового флоту, повинні знати про потенційні заходи, які можуть вжити інші держави.

Деякі члени залишаються обережними через "страх ескалації", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Обговорюються варіанти спільних операцій із захоплення танкерів, представлений керівником британських збройних сил Річард Найтон.

Тіньовий флот РФ налічує близько 1,5 тис. танкерів, які часто змінюють прапори для обходу санкцій. Понад 600 суден вже підпадають під санкції ЄС, Великої Британії та США. Минулого місяця 14 європейських країн закликали танкери Балтійського та Північного морів плавати під прапором однієї держави.

Приклади останніх операцій включають захоплення танкера Marinera за підтримки Великої Британії 7 січня та операцію ВМС Франції 22 січня проти танкера, що прямував з Росії в Середземне море. Економічні аналітики Bloomberg відзначають, що більш узгоджені дії союзників можуть значно обмежити доступ російських танкерів до маршрутів у Азію.