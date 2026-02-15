Британия и союзники рассматривают возможность захвата российского теневого флота

Министр обороны Великобритании Джон Гили провел встречу со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы по конфискации нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом России. Мероприятие прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Встреча Объединенных экспедиционных сил, группы из 10 стран, обладающих общими обязательствами в Северной Атлантике и Балтийском море, продемонстрировала готовность союзников усилить ограничение военной экономики Москвы.

Как отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, страны, предоставляющие флаги танкерам теневого флота, должны знать о потенциальных мерах, которые могут принять другие государства.

Некоторые члены остаются осторожными из-за "страха эскалации", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Обсуждаются варианты совместных сделок по захвату танкеров, представленный руководителем британских вооруженных сил Ричард Найтон.

Теневой флот РФ насчитывает около 1,5 тыс. танкеров, часто меняющих флаги для обхода санкций. Более 600 судов уже подпадают под санкции ЕС, Великобритании и США. В прошлом месяце 14 европейских стран призвали танкеры Балтийского и Северного морей плавать под флагом одного государства.

Примеры последних операций включают захват танкера Marinera при поддержке Великобритании 7 января и операцию ВМС Франции 22 января против танкера, следовавшего из России в Средиземное море. Экономические аналитики Bloomberg отмечают, что более согласованные действия союзников могут ограничить доступ российских танкеров к маршрутам в Азию.