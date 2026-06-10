За четыре месяца объем строительных работ в Украине снизился

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-апреле 2026 уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем производимой строительной продукции за этот период составил 59,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года объемы строительства выросли на 2,8%. Наибольшее увеличение зафиксировано в инженерных сооружениях – на 9,7%. Жилищное строительство выросло на 5,8%, в то время как нежилое строительство сократилось на 7,4%.

По сравнению с мартом 2026 года, объемы строительства в апреле выросли на 8,1%. В жилищном строительстве прирост составил 12,3%, в инженерных сооружениях – 12,7%. Показатель нежилого строительства за месяц не изменился.

По сезонно скорректированным данным Госстата индексы строительной продукции в апреле 2026 года составляли:

жилищное строительство - 59,4%;

нежилое строительство - 143,1%;

инженерное строительство - 127,5%.

С учетом эффекта календарных дней показатели составляли:

жилищное строительство - 55,9%;

нежилое строительство - 106,4%;

инженерное строительство - 92,4%.

В апреле доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ составила 47,8%. На ремонт приходилось 29%, на реконструкцию и другие работы – 23,2%.

Данные Госстата показывают, что по итогам четырех месяцев строительный рынок остался ниже прошлогоднего уровня, хотя в апреле отдельные сегменты, в том числе жилищное и инженерное строительство, продемонстрировали рост.

Заметим, что в январе-марте 2026 года объем выполненных строительных работ уменьшился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем строительной продукции за первый квартал составил 40,2 млрд. грн.