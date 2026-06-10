Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Готівковий курс:

USD

44,95

44,70

EUR

52,30

52,00

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За чотири місяці обсяг будівельних робіт в Україні знизився

будівництво
За чотири місяці обсяг будівельних робіт в Україні знизився

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у січні-квітні 2026 року зменшився на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Обсяг виробленої будівельної продукції за цей період становив 59,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

У квітні 2026 року порівняно з квітнем 2025-го обсяги будівництва зросли на 2,8%. Найбільше збільшення зафіксовано в інженерних спорудах — на 9,7%. Житлове будівництво зросло на 5,8%, тоді як нежитлове будівництво скоротилося на 7,4%.

Порівняно з березнем 2026 року обсяги будівництва у квітні зросли на 8,1%. У житловому будівництві приріст становив 12,3%, в інженерних спорудах — 12,7%. Показник нежитлового будівництва за місяць не змінився.

За сезонно скоригованими даними Держстату, індекси будівельної продукції у квітні 2026 року становили:

  • житлове будівництво — 59,4%;
  • нежитлове будівництво — 143,1%;
  • інженерне будівництво — 127,5%.

З урахуванням ефекту календарних днів показники становили:

  • житлове будівництво — 55,9%;
  • нежитлове будівництво — 106,4%;
  • інженерне будівництво — 92,4%.

У квітні частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила 47,8%. На ремонт припадало 29%, на реконструкцію та інші роботи — 23,2%.

Дані Держстату показують, що за підсумками чотирьох місяців будівельний ринок залишився нижче торішнього рівня, хоча у квітні окремі сегменти, зокрема житлове та інженерне будівництво, продемонстрували зростання.

Зауважимо, у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко