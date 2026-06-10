За чотири місяці обсяг будівельних робіт в Україні знизився

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у січні-квітні 2026 року зменшився на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Обсяг виробленої будівельної продукції за цей період становив 59,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

У квітні 2026 року порівняно з квітнем 2025-го обсяги будівництва зросли на 2,8%. Найбільше збільшення зафіксовано в інженерних спорудах — на 9,7%. Житлове будівництво зросло на 5,8%, тоді як нежитлове будівництво скоротилося на 7,4%.

Порівняно з березнем 2026 року обсяги будівництва у квітні зросли на 8,1%. У житловому будівництві приріст становив 12,3%, в інженерних спорудах — 12,7%. Показник нежитлового будівництва за місяць не змінився.

За сезонно скоригованими даними Держстату, індекси будівельної продукції у квітні 2026 року становили:

житлове будівництво — 59,4%;

нежитлове будівництво — 143,1%;

інженерне будівництво — 127,5%.

З урахуванням ефекту календарних днів показники становили:

житлове будівництво — 55,9%;

нежитлове будівництво — 106,4%;

інженерне будівництво — 92,4%.

У квітні частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила 47,8%. На ремонт припадало 29%, на реконструкцію та інші роботи — 23,2%.

Дані Держстату показують, що за підсумками чотирьох місяців будівельний ринок залишився нижче торішнього рівня, хоча у квітні окремі сегменти, зокрема житлове та інженерне будівництво, продемонстрували зростання.

Зауважимо, у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн.