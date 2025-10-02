За девять месяцев план поступлений в госбюджет перевыполнен на 71,1 млрд грн: детали

За 9 месяцев 2025 года в общий фонд поступило 1,6 трлн. грн. от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов). Это свидетельствует о перевыполнении плана на отчетный период (с учетом летних изменений в бюджет) на 4,6% или на 71,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и сейчас рисков проведения запланированных оборонных расходов (в том числе утвержденных изменениями в бюджет 31 июля) нет", — отметила Пидласа.

Наибольшие поступления традиционно обеспечили:

импортный НДС – 390,3 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор – 260,9 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров (уже по вычету возмещенного) – 231,6 млрд грн;

налог на прибыль – 219,7 млрд грн;

импортный акциз – 121,1 млрд грн;

внутренний акциз – 89,4 млрд. грн.

Следует отметить, что план на отчетный период по этим платежам перевыполнен (кроме импортного НДС и акциза по производимым товарам).

Для финансирования госбюджета за 9 месяцев было направлено 382,3 млрд грн от размещения ОВГЗ.

"Правительство сознательно размещает меньше ОВГЗ, чем запланировано, ориентируясь исключительно на нужды в сбалансировании расходов государственного бюджета", - пояснила глава бюджетного комитета ВР.

По ее словам, за 9 месяцев в бюджет поступило 30,6 млрд долларов международной помощи (без учета 4 млрд евро, поступивших сегодня от ЕС в рамках инструмента ERA Loans). Вся международная помощь (кроме гранта Великобритании) используется для покрытия невоенных расходов государственного бюджета.

Приоритеты расходов (наибольшие категории) общего фонда:

оборона – 63,3% всех расходов общего фонда, что составляет 1,78 трлн грн (полностью покрывается собственными ресурсами и ОВГЗ);

погашение ОВГЗ – 364,9 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) – 290,1 млрд грн;

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) – 246,3 млрд грн;

программа медицинских гарантий – 124,2 млрд грн;

погашение внешнего долга – 86,1 млрд грн;

зарплата учителей в школах (с доплатами) – 83,1 млрд грн;

базовая и дополнительные дотации местным бюджетам (итого) – 36,4 млрд грн.

Напомним, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в внешнем финансировании на уровне $65 млрд в четыре года, а не в два.