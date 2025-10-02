За дев’ять місяців план надходжень до держбюджету перевиконано на 71,1 млрд грн: деталі

За 9 місяців 2025 року до загального фонду надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів). Це свідчить про перевиконання плану на звітний період (з урахуванням літніх змін до бюджету) на 4,6%, або на 71,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків (в тому числі затверджених змінами до бюджету 31 липня) немає", — зазначила Підласа.

Найбільші надходження традиційно забезпечили:

імпортний ПДВ – 390,3 млрд грн;

ПДФО та військовий збір – 260,9 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів (вже за вирахунком відшкодованого) – 231,6 млрд грн;

податок на прибуток – 219,7 млрд грн;

імпортний акциз – 121,1 млрд грн;

внутрішній акциз – 89,4 млрд грн.

Варто зазначити, що план на звітний період за цими платежами перевиконаний (окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів).

Для фінансування держбюджету за 9 місяців також було спрямовано 382,3 млрд грн від розміщення ОВДП.

"Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету", — пояснила голова бюджетного комітету ВР.

За її словами, за 9 місяців до бюджету надійшло 30,6 млрд доларів міжнародної допомоги (без врахування 4 млрд євро, які надійшли сьогодні від ЄС у рамках інструменту ERA Loans). Вся міжнародна допомога (окрім гранту Великобританії) наразі використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету.

Пріоритети видатків (найбільші категорії) загального фонду:

оборона – 63,3% усіх видатків загального фонду, що становить 1,78 трлн грн (повністю покривається власними ресурсами та ОВДП);

погашення ОВДП – 364,9 млрд грн;

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 290,1 млрд грн;

обслуговування боргу (зовнішнього та внутрішнього) – 246,3 млрд грн;

програма медичних гарантій – 124,2 млрд грн;

погашення зовнішнього боргу – 86,1 млрд грн;

зарплата вчителів у школах (з доплатами) – 83,1 млрд грн;

базова та додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 36,4 млрд грн.

Нагадаємо, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд на чотири роки, а не на два.