За два месяца Украина заработала 4 млрд долларов на экспорте агропродукции: главные рынки

В январе-феврале 2026 года Украина экспортировала 9,95 млн. тонн агропродукции, получив 4 млрд. долларов выручки. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года валютная выручка выросла на 9,3%, хотя физические объемы отгрузок остались на прежнем уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Несмотря на сложные условия войны, украинский агросектор сохраняет стабильные объемы экспорта и наращивает валютную выручку. Мы видим положительную тенденцию – растет доля продукции переработки, в частности, существенно увеличился экспорт рапсового масла. В то же время важной задачей остается диверсификация рынков сбыта и расширение географии экспорта", - отметил он.

География поставок

Основным потребителем украинской продукции остаются страны Европейского Союза, которые обеспечили 50% от всей валютной выручки. На страны Ближнего Востока и Северной Африки приходится 20%. Заметно возросла роль Турции: поставки в эту страну в денежном исчислении выросли с $247 млн до $507 млн, что составляет 13% в структуре экспорта.

Структура экспорта

Традиционными лидерами по объему остаются кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соя и мясо. Однако в структуре экспорта произошли значительные перестановки:

экспорт рапсового масла вырос с $3 млн до $102 млн. Продукт поднялся с 61-го на 8-е место в рейтинге товаров по стоимости;

поставки кукурузы увеличились на 20% - с 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн. Основной прирост обеспечил рынок Турции;

экспорт пшеницы сократился на 43% - с 2,1 млн тонн до 1,2 млн тонн.

Снижение спроса на пшеницу со стороны ЕС (с 850 тыс. тонн до 88 тыс. тонн) связано с рекордным урожаем в странах Евросоюза в 2025 году, который составил 134,4 млн. тонн. Текущая экономическая политика Украины продолжает ориентироваться на увеличение доли продукции с добавленной стоимостью.

Напомним, украинским морским коридором перевезено более 177 млн тонн зерна в 55 стран мира . Этим путем транспортировано 106,4 млн тонн агропродукции.