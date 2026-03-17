За два місяці Україна заробила 4 млрд доларів на експорті агропродукції: головні ринки

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 млн тонн агропродукції, отримавши 4 млрд доларів виручки. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року валютна виручка зросла на 9,3%, хоча фізичні обсяги відвантажень залишилися на попередньому рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Попри складні умови війни український агросектор зберігає стабільні обсяги експорту та нарощує валютну виручку. Ми бачимо позитивну тенденцію – зростає частка продукції переробки, зокрема суттєво збільшився експорт ріпакової олії. Водночас важливим завданням залишається диверсифікація ринків збуту та розширення географії експорту", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Географія постачань

Основним споживачем української продукції залишаються країни Європейського Союзу, які забезпечили 50% всієї валютної виручки. На країни Близького Сходу та Північної Африки припадає 20%. Помітно зросла роль Туреччини: поставки до цієї країни у грошовому вимірі зросли з $247 млн до $507 млн, що становить 13% у структурі експорту.

Структура експорту

Традиційними лідерами за обсягами залишаються кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соя та м’ясо. Проте у структурі експорту відбулися значні перестановки:

експорт ріпакової олії зріс із $3 млн до $102 млн. Продукт піднявся з 61-го на 8-ме місце в рейтингу товарів за вартістю;

поставки кукурудзи збільшилися на 20% — з 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн. Основний приріст забезпечив ринок Туреччини;

експорт пшениці скоротився на 43% — з 2,1 млн тонн до 1,2 млн тонн.

Зниження попиту на пшеницю з боку ЄС (зі 850 тис. тонн до 88 тис. тонн) пов’язане з рекордним урожаєм у країнах Євросоюзу у 2025 році, який склав 134,4 млн тонн. Поточна економічна політика України продовжує орієнтуватися на збільшення частки продукції з доданою вартістю.

Нагадаємо, українським морським коридором перевезено понад 177 млн тонн зерна до 55 країн світу. Цим шляхом транспортовано 106,4 млн тонн агропродукції.