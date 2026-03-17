Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За два місяці Україна заробила 4 млрд доларів на експорті агропродукції: головні ринки

кукурудза, експорт кукурудзи, прапор України
Україна збільшила експорт кукурудзи на 20% / Shutterstock

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 млн тонн агропродукції, отримавши 4 млрд доларів виручки. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року валютна виручка зросла на 9,3%, хоча фізичні обсяги відвантажень залишилися на попередньому рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Попри складні умови війни український агросектор зберігає стабільні обсяги експорту та нарощує валютну виручку. Ми бачимо позитивну тенденцію – зростає частка продукції переробки, зокрема суттєво збільшився експорт ріпакової олії. Водночас важливим завданням залишається диверсифікація ринків збуту та розширення географії експорту", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Географія постачань

Основним споживачем української продукції залишаються країни Європейського Союзу, які забезпечили 50% всієї валютної виручки. На країни Близького Сходу та Північної Африки припадає 20%. Помітно зросла роль Туреччини: поставки до цієї країни у грошовому вимірі зросли з $247 млн до $507 млн, що становить 13% у структурі експорту.

Структура експорту

Традиційними лідерами за обсягами залишаються кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соя та м’ясо. Проте у структурі експорту відбулися значні перестановки:

  • експорт ріпакової олії зріс із $3 млн до $102 млн. Продукт піднявся з 61-го на 8-ме місце в рейтингу товарів за вартістю; 
  • поставки кукурудзи збільшилися на 20% — з 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн. Основний приріст забезпечив ринок Туреччини; 
  • експорт пшениці скоротився на 43% — з 2,1 млн тонн до 1,2 млн тонн.

Зниження попиту на пшеницю з боку ЄС (зі 850 тис. тонн до 88 тис. тонн) пов’язане з рекордним урожаєм у країнах Євросоюзу у 2025 році, який склав 134,4 млн тонн. Поточна економічна політика України продовжує орієнтуватися на збільшення частки продукції з доданою вартістю.

Нагадаємо, українським морським коридором перевезено понад 177 млн тонн зерна до 55 країн світу. Цим шляхом транспортовано 106,4 млн тонн агропродукції.

Автор:
Тетяна Ковальчук