Український морський коридор перевіз понад 177 млн тонн зерна до 55 країн світу

Від початку роботи українським морським коридором транспортовано 177,7 млн тонн вантажів, серед яких 106,4 млн тонн — агропродукція.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

Експорт через український морський коридор

За даними Міністерства розвитку громад та територій, експорт через український морський шлях наразі здійснюється до 55 країн світу.

Водночас Україна продовжує інтеграцію до європейської транспортної системи. Зокрема, реалізується проєкт будівництва євроколії Мостиська–Скнилів. Крім того, було продовжено дію “транспортного безвізу” з ЄС до 2027 року, а також впроваджено систему електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН) для спрощення та реформування правил вантажних перевезень.

Про роботу Чорноморського коридору

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Коридор пролягає в прибережній зоні, використовуючи маршрут від портів Великої Одеси до придунайських портів Рені та Ізмаїла.

На відміну від попередньої "зернової угоди" цим коридором перевозять не лише агропродукцію, але й інші товари, зокрема метал та контейнери. Для забезпечення безпеки в портах облаштовуються стаціонарні та мобільні укриття.