Украинским морским коридором перевезено более 177 млн тонн зерна в 55 стран мира
С начала работы по украинскому морскому коридору транспортировано 177,7 млн тонн грузов, среди которых 106,4 млн тонн — агропродукция.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Экспорт через украинский морской коридор
По данным Министерства развития общин и территорий, экспорт через украинский морской путь осуществляется в 55 стран мира.
В то же время Украина продолжает интеграцию в европейскую транспортную систему. В частности, реализуется проект строительства евроколеи Мостиска-Скнилов. Кроме того, было продолжено действие транспортного безвиза с ЕС до 2027 года, а также внедрена система электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН) для упрощения и реформирования правил грузовых перевозок.
О работе Черноморского коридора
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.
Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.
Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .
Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.
В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.