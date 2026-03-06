Украинским морским коридором перевезено более 177 млн тонн зерна в 55 стран мира

С начала работы по украинскому морскому коридору транспортировано 177,7 млн тонн грузов, среди которых 106,4 млн тонн — агропродукция.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Экспорт через украинский морской коридор

По данным Министерства развития общин и территорий, экспорт через украинский морской путь осуществляется в 55 стран мира.

В то же время Украина продолжает интеграцию в европейскую транспортную систему. В частности, реализуется проект строительства евроколеи Мостиска-Скнилов. Кроме того, было продолжено действие транспортного безвиза с ЕС до 2027 года, а также внедрена система электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН) для упрощения и реформирования правил грузовых перевозок.

О работе Черноморского коридора

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.

В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.