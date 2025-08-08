Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Коррупция на закупки РЭБ и дронов: за Гайдая и двух его сообщников внесли залог

залог
За Гайдая внесли залог / Суспільне

7 августа за бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая внесли залог в 10 миллионов гривен, сообщили его адвокаты и спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Деньги предоставили физические лица, после чего в 18.05 Гайдай покинул следственный изолятор.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Залог в 2 миллиона гривен внесли также при полковнике Нацгвардии Василии Мишанском — средства предоставили его собратья-гвардейцы. В тот же день залог в аналогичном размере внесли за директора компании "Акоптерс" Евгению Сидельникову.

Согласно условиям предосторожности, всем троим запрещено покидать определенные города, контактировать с другими фигурантами дела, они должны сдать паспорта и носить электронные браслеты.

Напомним, 2 августа 2025 года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на поставку дронов и систем радиоэлектронной борьбы. По данным следствия, в 2024-2025 годах группа должностных лиц и бизнесменов системно присваивала бюджетные средства, выделенные органами местного самоуправления на нужды сил обороны.

Среди подозреваемых - эксочельщик Луганской ОВА и Мукачевской РГА Сергей Гайдай, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов (членство в партии приостановлено), руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко, командир части Нацгвардии Василий Мишанский и директор "Акоптерс" Евгения Сидельникова.

ВАКС избрал Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом залога в 10 млн грн, Кузнецову — 8 млн грн, Мышанскому и Сидельниковой — по 2 млн грн.

Также на фоне сообщений о задержании экспредседателя Луганской ОВА Сергей Гайдай по делу о коррупции он оперативно был уволен с должности главы Мукачевской райгосадминистрации, а Андрей Юрченко - с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области.

Автор:
Татьяна Гойденко