Корупція на закупівлі РЕБ і дронів: за Гайдая і двох його спільників внесли заставу

7 серпня за колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень, повідомили його адвокати та речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Гроші надали фізичні особи, після чого о 18:05 Гайдай залишив слідчий ізолятор.

Заставу у 2 мільйони гривень внесли також за полковника Нацгвардії Василя Мишанського — кошти надали його побратими-гвардійці. Того ж дня заставу в аналогічному розмірі внесли за директорку компанії “Акоптерс” Євгенію Сидельникову.

Відповідно до умов запобіжних заходів, усім трьом заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи, вони повинні здати паспорти та носити електронні браслети.

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на постачання дронів та систем радіоелектронної боротьби. За даними слідства, у 2024–2025 роках група посадовців і бізнесменів системно привласнювала бюджетні кошти, виділені органами місцевого самоврядування на потреби Сил оборони.

Серед підозрюваних — ексочільник Луганської ОВА та Мукачівської РДА Сергій Гайдай, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов (членство в партії призупинено), керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, командир частини Нацгвардії Василь Мишанський та директорка “Акоптерс” Євгенія Сидельникова.

ВАКС обрав Гайдаю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом застави у 10 млн грн, Кузнєцову — 8 млн грн, Мишанському та Сидельниковій — по 2 млн грн.

Також на тлі повідомлень про затримання ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая у справі про корупцію його оперативно було звільнено з посади очільника Мукачівської райдержадміністрації, а Андрія Юрченка - з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області.

Автор:
Тетяна Гойденко