За год работы "Железного полигона" производители вооружения провели более полутысячи испытаний: детали

Год назад в Украине был запущен "Железный полигон" — бесплатный сервис для ускоренного испытания нового вооружения и военной техники (ОВТ). За это время производители подали около 750 заявок, из которых уже проведено более 550 испытаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Железный полигон" предоставляет доступ к современным площадкам, где разработчики могут протестировать свои образцы в условиях, максимально приближенных к боевым, в частности, с применением радиопомех.

Кроме того, производители получают профессиональную экспертизу, консультации и обратную связь от военных. Это позволяет быстрее доводить разработки до технологической готовности. Сервис также помогает упростить процесс кодификации новых изделий.

Замминистра обороны Анна Гвоздяр подчеркнула, что сервис стал важным инструментом для быстрого внедрения инноваций в ВСУ.

"Чем быстрее мы тестируем и запускаем в производство новые решения, тем быстрее они попадают в Сил обороны", - подчеркнула она.

Подать заявку на испытания можно онлайн. Сервис является бесплатным и доступным всем участникам оборонно-промышленного комплекса.

О "Железном полигоне"

Проект "Железный полигон" реализуется Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины совместно с Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ, Центром масштабирования технологических решений, Brave1 и Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации ВВТ.

Напомним, в течение июля 2025 Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки.