В июле Минобороны допустило к эксплуатации девять новых систем РЭБ

В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что 90% этих образцов изготовлено украинским оборонно-промышленным комплексом.

В ведомстве подчеркивают, что арсенал РЭБ Сил обороны постоянно пополняется техникой, отвечающей актуальным требованиям фронта.

В условиях современной войны эффективность выполнения задач на поле боя в значительной степени зависит от возможностей радиоэлектронной борьбы и разведки.

С начала 2025 года Минобороны уже допустило к эксплуатации почти 80 новых образцов РЭБ/РЭР, в то время как в 2024 году этот показатель превысил 150. Почти все эти разработки созданы украинскими производителями оружия и военной техники.

В июле 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны восемь новых наземных роботизированных комплексов (НРК).