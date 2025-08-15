У липні Міноборони допустило до експлуатації дев’ять нових систем РЕБ

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони дев’ять нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що 90% цих зразків виготовлено українським оборонно-промисловим комплексом.

У відомстві наголошують, що арсенал РЕБ Сил оборони постійно поповнюється технікою, яка відповідає актуальним вимогам фронту.

В умовах сучасної війни ефективність виконання завдань на полі бою значною мірою залежить від можливостей систем радіоелектронної боротьби та розвідки.

З початку 2025 року Міноборони вже допустило до експлуатації майже 80 нових зразків РЕБ/РЕР, тоді як у 2024 році цей показник перевищив 150. Майже всі ці розробки створені українськими виробниками зброї та військової техніки.

Додамо, у липні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК).