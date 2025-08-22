За рік роботи "Залізного полігону" виробники озброєння провели більш ніж пів тисячі випробувань: деталі

Рік тому в Україні було запущено "Залізний полігон" — безкоштовний сервіс для прискореного випробування нового озброєння та військової техніки (ОВТ). За цей час виробники подали майже 750 заявок, з яких уже проведено понад 550 випробувань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Залізний полігон" надає доступ до сучасних майданчиків, де розробники можуть протестувати свої зразки в умовах, максимально наближених до бойових, зокрема, із застосуванням радіоперешкод.

Крім того, виробники отримують фахову експертизу, консультації та зворотний зв'язок від військових. Це дозволяє швидше доводити розробки до технологічної готовності. Сервіс також допомагає спростити процес у межах кодифікації нових виробів.

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр підкреслила, що сервіс став важливим інструментом для швидкого впровадження інновацій у ЗСУ.

"Чим швидше ми тестуємо і запускаємо у виробництво нові рішення, тим швидше вони потрапляють до Сил оборони", — підкреслила вона.

Подати заявку на випробування можна онлайн. Сервіс є безкоштовним і доступним для всіх учасників оборонно-промислового комплексу.

Про "Залізний полігон"

Проєкт "Залізний полігон" реалізується Міністерством оборони та Збройними Силами України спільно з Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ, Центром масштабування технологічних рішень, Brave1 та Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації ОВТ.

Нагадаємо, протягом липня 2025 року Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони дев’ять нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки.