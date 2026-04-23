За квартал более 5,3 миллиона пассажиров воспользовались железной дорогой по доступным тарифам

В январе-марте 2026 года благодаря механизму государственного заказа было приобретено более 5,3 млн. ж/д билетов. Программа, разработанная Министерством развития общин и территорий совместно с Министерством финансов, предусматривает компенсацию "Укрзализныци" разницы между ценой билета и реальной стоимостью перевозки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Особое значение поддержка имеет для совмещения с прифронтовыми районами. вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил: "Для нас принципиально важно обеспечить стабильное и доступное железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами. В первом квартале этого года почти половина всех пассажиров - около 2,6 миллиона человек - путешествовали именно в прифронтовые области и обратно".

Самыми популярными маршрутами в январе-марте стали:

Киев - Львов;

Киев – Днепр;

Киев - Харьков;

Киев - Винница;

Киев – Одесса.

Фактическая себестоимость одной поездки в среднем втрое выше цены билета, поэтому господдержка обеспечивает доступность услуги для военнослужащих, их семей и внутренне перемещенных лиц.

Этот механизм является шагом к внедрению модели PSO, действующей в странах Европейского Союза. Всего в 2026 году в поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего сообщения государство планирует направить около 16 млрд грн.

Напомним, с 25 апреля в Украине заработает новый подход к формированию стоимости ж/д билетов в премиумсегменте. "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.