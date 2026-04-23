За квартал понад 5,3 мільйона пасажирів скористалися залізницею за доступними тарифами

Укрзалізниця
У січні-березні 2026 року завдяки механізму державного замовлення було придбано понад 5,3 млн залізничних квитків. Програма, розроблена Міністерством розвитку громад та територій спільно з Міністерством фінансів, передбачає компенсацію "Укрзалізниці" різниці між ціною квитка та реальною вартістю перевезення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Особливе значення підтримка має для сполучення з прифронтовими районами. віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зауважив: "Для нас принципово важливо забезпечити стабільне та доступне залізничне сполучення з прифронтовими регіонами. У першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів — близько 2,6 мільйона людей — подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку".

Найпопулярнішими маршрутами у січні–березні стали:

  • Київ — Львів; 
  • Київ — Дніпро; 
  • Київ — Харків; 
  • Київ — Вінниця; 
  • Київ — Одеса.

Фактична собівартість однієї поїздки в середньому втричі вища за ціну квитка, тому держпідтримка забезпечує доступність послуги для військовослужбовців, їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб.

Цей механізм є кроком до впровадження моделі PSO, яка діє в країнах Європейського Союзу. Загалом у 2026 році на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення держава планує спрямувати близько 16 млрд грн.

Нагадаємо, з 25 квітня в Україні запрацює новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. “Укрзалізниця” вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Автор:
Тетяна Ковальчук