За месяц вклады украинцев в гривне выросли почти на 15 миллиардов: динамика и объемы

По состоянию на 1 июня 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц, в том числе ФЛПов, в банках Украины составила 1,44 трлн грн. Вклады в национальной валюте за май выросли на 14,8 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В течение мая текущего года общий прирост вкладов граждан составил 12,6 млрд. грн. При этом их реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов, составил 13,0 млрд. грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июня 2025:

вклады в национальной валюте – 933,0 млрд грн (+14,8 млрд грн за май 2025 г.);

вклады в иностранной валюте – 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн за май 2025 г.).

По данным ФГВФЛ, доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов составила 160,2 млрд. грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 июня 2025 распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам:

до 10 грн — 40,99% вкладчиков;

от 10 до 200 000 грн — 57,13% вкладчиков;

от 200000 до 400000 грн — 0,96% вкладчиков;

от 400000 до 600000 грн — 0,36% вкладчиков;

свыше 600000 – 0,56% вкладчиков.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков НБУ на группы выглядит следующим образом:

Следует отметить, что с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в том числе ФЛП) в украинских банках распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков составит 600 тысяч гривен.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июня 2025 г. в реестре участников Фонда насчитывается 60 банков.

Напомним, по состоянию на первое мая в клады физических лиц-предпринимателей (ФЛП) составляют 11% всех депозитов граждан в банках Украины.