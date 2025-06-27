За місяць вклади українців у гривні зросли майже на 15 мільярдів: динаміка та обсяги

Станом на 1 червня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі ФОПів, в банках України склала 1,44 трлн грн. Вклади у національній валюті за травень зросли на 14,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Протягом травня поточного року загальний приріст вкладів громадян склав 12,6 млрд грн. При цьому їх реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів, становило 13,0 млрд грн при від’ємній валютній переоцінці 0,4 млрд грн (з урахуванням офіційного курсу гривні до долара США).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2025 року:

вклади у національній валюті – 933,0 млрд грн (+14,8 млрд грн за травень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн за травень 2025 року).

За даними ФГВФО, частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 160,2 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 червня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами:

до 10 грн — 40,99% вкладників;

від 10 до 200 000 грн — 57,13% вкладників;

від 200000 до 400000 грн — 0,96% вкладників;

від 400000 до 600000 грн — 0,36% вкладників;

понад 600000 — 0,56% вкладників.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків НБУ на групи має наступний вигляд:

Варто зауважити, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОПів) у українських банках поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків становитиме 600 тисяч гривень.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Нагадаємо, станом на перше травня вклади фізичних осіб-підприємців (ФОП) складають 11% від усіх депозитів громадян у банках України.