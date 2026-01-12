За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 2,1 млрд грн.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" демонстрирует стабильно высокую активность в начале 2026 года. Только за прошедшую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 474 льготных кредита. Общая сумма финансирования составила 2,1 млрд грн, причем львиную долю сделок – 371 кредит – обеспечили банки государственного сектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Масштабы поддержки

С момента введения военного положения объемы кредитования впечатляют. Всего выдано 100 162 кредита на сумму 372,5 млрд грн.

Эти средства распределились по ключевым направлениям:

более 106 млрд. грн. получили производители и переработчики сельхозпродукции;



98 млрд грн инвестировано в финансирование энергосервиса;

80,89 млрд грн направлено на поддержку текущей деятельности предприятий;

56,84 млрд грн – на антивоенные цели;

56,33 млрд грн бизнес направил на модернизацию и новые проекты;

свыше 55 млрд грн выдано предприятиям, работающим в зонах высокого военного риска.

Если посмотреть на общую историю программы, то с момента ее запуска было подписано 134 954 кредитных договора на 462,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 93 114 договоров на 212,8 млрд гривен.

Государственную программу льготных кредитов " 5-7-9% " реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является ряд Украины в лице Минфина, координирующий все ключевые аспекты.

Напомним, с 22 по 26 декабря банки выдали бизнесу льготные кредиты на 3,3 млрд грн.