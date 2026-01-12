За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 2,1 млрд грн: деталі

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" демонструє стабільно високу активність на початку 2026 року. Лише за минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 474 пільгові кредити. Загальна сума фінансування склала 2,1 млрд грн, причому левову частку угод — 371 кредит — забезпечили банки державного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Масштаби підтримки

З моменту запровадження воєнного стану обсяги кредитування вражають. Загалом видано 100 162 кредити на суму 372,5 млрд грн.

Ці кошти розподілилися за ключовими напрямками:

понад 106 млрд грн отримали виробники та переробники сільгосппродукції;



98 млрд грн інвестовано у фінансування енергосервісу;

80,89 млрд грн спрямовано на підтримку поточної діяльності підприємств;

56,84 млрд грн — на антивоєнні цілі;

56,33 млрд грн бізнес спрямував на модернізацію та нові проєкти;

понад 55 млрд грн видано підприємствам, що працюють у зонах високого воєнного ризику.

Якщо поглянути на загальну історію програми, то з моменту її запуску було підписано 134 954 кредитні договори на 462,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 93 114 договорів на 212,8 млрд гривень.

Державну програму пільгових кредитів "5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти.

Нагадаємо, з 22 по 26 грудня банки видали бізнесу пільгових кредитів на 3,3 млрд грн.