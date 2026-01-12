Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Готівковий курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 2,1 млрд грн: деталі

гривні
За тиждень бізнес отримав 2,1 млрд грн пільгових кредитів. / Shutterstock

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" демонструє стабільно високу активність на початку 2026 року. Лише за минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 474 пільгові кредити. Загальна сума фінансування склала 2,1 млрд грн, причому левову частку угод — 371 кредит — забезпечили банки державного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Масштаби підтримки

З моменту запровадження воєнного стану обсяги кредитування вражають. Загалом видано 100 162 кредити на суму 372,5 млрд грн.

Ці кошти розподілилися за ключовими напрямками:

  • понад 106 млрд грн отримали виробники та переробники сільгосппродукції;
  • 98 млрд грн інвестовано у фінансування енергосервісу; 
  • 80,89 млрд грн спрямовано на підтримку поточної діяльності підприємств; 
  • 56,84 млрд грн — на антивоєнні цілі; 
  • 56,33 млрд грн бізнес спрямував на модернізацію та нові проєкти; 
  • понад 55 млрд грн видано підприємствам, що працюють у зонах високого воєнного ризику.

Якщо поглянути на загальну історію програми, то з моменту її запуску було підписано 134 954 кредитні договори на 462,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 93 114 договорів на 212,8 млрд гривень.

Державну програму пільгових кредитів "5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти.

Нагадаємо, з 22 по 26 грудня банки видали бізнесу пільгових кредитів на 3,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук