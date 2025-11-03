Запланована подія 2

За неделю предприниматели получили почти 1000 льготных кредитов на 3 млрд. грн.

Украина пополнила бюджет на 234,5 млрд грн в июне

За прошедшую неделю украинские предприниматели получили 965 доступных кредитов на общую сумму 3 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Из них 720 кредитов на 1,4 млрд. грн. выдали банки государственного сектора экономики.

С начала 2025 года бизнесу уже предоставлено 23757 кредитов на сумму 69,9 млрд грн, из которых более половины – 16550 кредитов на 34,4 млрд грн – выдали госбанки.

В период действия военного положения предприниматели получили 93 393 кредита на 346,3 млрд грн, среди которых:

  • 51,65 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 78,41 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
  • 47,73 млрд грн – для сельхозпроизводителей;
  • 50,23 млрд грн - на переработку агропродукции;
  • 3,39 млрд грн - на энергосервис;
  • 56,83 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 46,23 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска.

От старта программы заключено 128215 кредитных договоров на 435,9 млрд. грн., из них 88888 договоров (202,8 млрд. грн.) — с госбанками.

Минфин отмечает, что программа "5-7-9%" способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест и поддержке предпринимателей в условиях войны. Ее реализует Фонд развития предпринимательства, единственным участником которого правительство Украины в лице Министерства финансов.

Фонд сотрудничает с 46 банками, а государство продолжает компенсировать бизнесу часть процентных ставок по заключенным договорам.

Добавим, что в середине октября в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко