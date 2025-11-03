- Категорія
За тиждень підприємці отримали майже 1000 пільгових кредитів на 3 млрд грн
За минулий тиждень українські підприємці отримали 965 доступних кредитів на загальну суму 3 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.
Із них 720 кредитів на 1,4 млрд грн видали банки державного сектору економіки.
З початку 2025 року бізнесу вже надано 23 757 кредитів на суму 69,9 млрд грн, з яких понад половину — 16 550 кредитів на 34,4 млрд грн — видали держбанки.
У період дії воєнного стану підприємці отримали 93393 кредити на 346,3 млрд грн, серед яких:
- 78,41 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 56,83 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 51,65 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 50,23 млрд грн — на переробку агропродукції;
- 47,73 млрд грн — для сільгоспвиробників;
- 46,23 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 3,39 млрд грн — на енергосервіс.
Від старту програми укладено 128 215 кредитних договорів на 435,9 млрд грн, з них 88 888 договорів (202,8 млрд грн) — із держбанками.
Мінфін наголошує, що програма "5-7-9%" сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створенню робочих місць і підтримці підприємців в умовах війни. Її реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів.
Наразі Фонд співпрацює з 46 банками, а держава продовжує компенсувати бізнесу частину відсоткових ставок за укладеними договорами.
Додамо, в середині жовтня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.