За тиждень підприємці отримали майже 1000 пільгових кредитів на 3 млрд грн

За минулий тиждень українські підприємці отримали 965 доступних кредитів на загальну суму 3 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Із них 720 кредитів на 1,4 млрд грн видали банки державного сектору економіки.

З початку 2025 року бізнесу вже надано 23 757 кредитів на суму 69,9 млрд грн, з яких понад половину — 16 550 кредитів на 34,4 млрд грн — видали держбанки.

У період дії воєнного стану підприємці отримали 93393 кредити на 346,3 млрд грн, серед яких:

78,41 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

56,83 млрд грн — на антивоєнні цілі;

51,65 млрд грн — на інвестиційні цілі;

50,23 млрд грн — на переробку агропродукції;

47,73 млрд грн — для сільгоспвиробників;

46,23 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

3,39 млрд грн — на енергосервіс.

Від старту програми укладено 128 215 кредитних договорів на 435,9 млрд грн, з них 88 888 договорів (202,8 млрд грн) — із держбанками.

Мінфін наголошує, що програма "5-7-9%" сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створенню робочих місць і підтримці підприємців в умовах війни. Її реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів.

Наразі Фонд співпрацює з 46 банками, а держава продовжує компенсувати бізнесу частину відсоткових ставок за укладеними договорами.

Додамо, в середині жовтня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.